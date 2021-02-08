السجن المُشدد لـ3 متهمين بالشروع في قتل جارهم بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، عاملًا بالسجن المُشدد لمدة 7 أعوام، و2 آخرين بالسجن المُشدد لمدة 10 أعوام؛ لاتهامهم في القضية رقم 9355 جنايات أبو كبير لسنة 2020، بالشروع في قتل جارهم.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى أبو كبير المركزي، بوصول المدعو "السيد.م.م.أ" 25 عامًا، عامل، مُقيم بقرية "الغابة" بأبو كبير، مصابًا بطلق خرطوش في الوجه والرأس.

وتبين أن ارتكاب الواقعة: "أحمد.م.ن.ا" 23 عامًا، عامل، و"محمد.م.ف.ع"، و"حسيني.أ.ع"، جيران المجني عليه، وذلك بسبب خلافات بينهم وبين المجني عليه، وأنهم تربصوا به على إثرها وما إن رأوه حتى اعتدوا عليه قاصدين قتله، لكن إصاباته لم تودي بحياته، فيما جرى ضبط المتهم الأول ولاذ باقي المتهمين بالهرب، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق.