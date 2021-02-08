رئيس جامعة بورسعيد: تجهيز معامل الاختبارات الالكترونية للقطاع الطبي

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الأثنين، إنه جاري الإنتهاء من تجهيز معامل الاختبارات الالكترونية لإجراء الاختبارات لجميع طلاب القطاع الطبي بالجامعة.

وأشار، خلال متابعته أعمال تجهيز المعامل، إلى أنها تحتوي على 570 جهاز حاسب آلي، وأنه جرى تدعيمها بشبكة انترنت قوية، تتلاءم مع المنظومة التعليمية بجامعة بورسعيد.

وأكد على أنه سيجرى أداء الامتحانات وسط إجراءات إحترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع التشديد على عدم التهاون في تطبيق الخطة التي وضعتها الجامعة داخل جميع القطاعات المختلفة، والتي تأتي تزامنا مع استمرار الدولة في التصدي لانتشار فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب.