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بالصور.. وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يتفقدان مزرعة كوم أوشيم

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بالصور.. وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يتفقدان مزرعة كوم أوشيم بالصور.. وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يتفقدان مزرعة كوم أوشيم

مصراوي Masrawy

10:36 ص الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إن تعمل على حصر كافة الأصول غير المستغلة، وعدم ترك أي أصل غير مستغل، والبحث عن الفرص البديلة، لدعم الاقتصاد الوطني تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح .

جاء ذلك خلال تفقد القصير اليوم الاثنين، يرافقه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، مزرعة كوم أوشيم، التابعة لقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بها.

ووجه وزير الزراعة بدراسة الأسلوب الأمثل لإدارة المزرعة بشكل اقتصادي، بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله.

من جانبه، أكد محافظ الفيوم أن زيارة القصير تأتي في إطار التعاون الدائم والمشترك بين الوزارة والمحافظة، لدعم المزارعين، وتحقيق التنمية من خلال رفع كفاءة المشروعات الزراعية التنموية بها.

وتبلغ المساحة الكلية للمزرعة حوالي 325 فدانا، وتشمل معصرة لزيت الزيتون أنشئت عام 2000 بمنحة إسبانية طاقتها طن ونصف الطن كل ساعة مكونة من وحدة غسيل الثمار ووحدة هرس الثمار ووحدة فصل مكونات الثمار ووحدة استخلاص الزيت، وتقوم أيضا بخدمة مزارع القطاع الخاص، فضلا عن 110 أفدنة مزروعة بالزيتون، وحوالي 100 فدان محاصيل حقلية، و15 فدان نخيل سيوي، بالإضافة إلى 6 أفدنة مشاتل للزيتون.​

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مصراوي Masrawy

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