مسئولو جهاز "حدائق العاصمة" يتفقدون شقق بمبادرة الرئيس "سكن كل المصريين"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، موقع عمارات مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين" بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي وإزالة أي عقبات.

وتفقد مسئولو الجهاز المرحلة الأولى لمواقع المشروع وتشمل تنفيذ 29496 وحدة سكنية (1124عمارة) بقيمة استثمارية 7.5 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 72%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع يوليو المقبل.

كما تفقد رئيس الجهاز أعمال تنفيذ المرافق بالمشروع، حيث تم البدء في تنفيذ أعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالمرحلة الأولي بقيمة حوالي ١٦٠ مليون جنيه.

من جانبه، أكد المهندس عبداللطيف بشارة، ضرورة المتابعة الدورية لما يتم ويجري تنفيذه من أعمال لتنفيذها بالمواصفات المطلوبة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتوقيتات المحددة والمقدمة من الشركات المنفذة للانتهاء من تنفيذ الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة المشروعات الجارية بالمدن الجديدة.