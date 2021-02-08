بعد 12 يومًا من البحث.. العثور على "فتى سلطانة المفقود" بصحة جيدة

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فيما ثمّن والده دور "سبق" وقدّم شكره للشعب السعودي والجهات المعنية

عثرت الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض، على الفتى "مجاهد خليل الصالح الغانم"، سوري الجنسية (14 سنة)؛ وذلك بعد فَقْده قبل 12 يومًا بأحد مراكز التسوق بحي سلطانة، وهو بصحة جيدة.

وأوضح والد الفتى لـ"سبق"، أنه -بحمد الله تعالى- عثر على ابنه وهو بصحة جيدة، مقدمًا شكره لجميع مَن ساهم ‏في العثور على مجاهد، مثمنًا دور "سبق" في النشر والاهتمام، وشاكرًا جهود الشعب السعودي والمقيمين، مقدمًا شكره الجزيل لقسم شرطة السويدي والجهات المعنية الأخرى على جهودهم واهتمامهم حتى العثور على ابنه.

وكان الفتى مجاهد خليل الصالح الغانم، قد فُقِد منذ 12 يومًا، حينما خرج مع شقيقه الأكبر ووالدته لقضاء بعض المستلزمات للمنزل بحي سلطانة، مخرج 24، واختفى في موقع التسوق في ظروف غامضة، ليعثر عليه اليوم وهو بصحة جيدة.

شرطة منطقة الرياض