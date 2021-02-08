★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر تشهد انخفاضا كبيرا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور تاج الدين - في تصريحات خاصة لقناة (اكسترا نيوز) الإخبارية - أننا "بالفعل وصلنا حاليا إلى مرحلة الانخفاض في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا سواء الحالات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة أو حتى الإصابات خارج الإطار".

وأكد أنه خلال شهري (ديسمبر ويناير) كانت هناك إصابات كثيرة بالفيروس حتى وصلنا إلى مستوى الاستقرار ثم الانخفاض، مطالبا الجميع بضرورة الاستمرار في اتباع الأساليب الوقائية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس .

وأوضح أنه يمكن إصابة الأشخاص الذين تم شفاؤهم من فيروس كورونا مرة أخرى.. مضيفا أنه "بعد الإصابة بالفيروس تحدث مناعة وتكون الأجسام المناعية التى تظل فترة زمنية ضد الوقاية من الإصابة بالفيروس، هذه الفترة غير محددة حتى الآن لكنها حوالي 6 أشهر تقريبا".

وأشار إلى أن جميع اللقاحات المتواجدة حاليا تؤدي لنفس الغرض وهو الحد من مضاعفات كورونا، مؤكدا أن الحالات التي لها أولوية التطعيم هي "الفئات الطبية ثم الفئات التي تتعرض لحالات الكورونا سواء في مستشفيات العزل، الحميات، والصدر ثم الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة لأنهم أكثرعرضة وبعد ذلك الفئات الأخرى".​