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كوريا الجنوبية تجري اختبارات للكشف عن كورونا على الكلاب والقطط

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كوريا الجنوبية تجري اختبارات للكشف عن كورونا على الكلاب والقطط كوريا الجنوبية تجري اختبارات للكشف عن كورونا على الكلاب والقطط

مصراوي Masrawy

09:55 ص الإثنين 08 فبراير 2021

سول- (أ ش أ):

أعلنت حكومة العاصمة الكورية الجنوبية "سول" اليوم الاثنين أنها تقوم بإجراء اختبارات معملية للكشف عن جائحة المستجد "كوفيد-19" على الحيوانات الأليفة بما يشمل الكلاب والقطط ابتداء من اليوم، نتيجة تأكيد أول حالة إصابة لحيوان أليف في نهاية الشهر الماضي.

وقالت المسؤولة في حكومة مدينة سول بارك يو-مي في مؤتمر صحفي افتراضي عقدته اليوم (ونقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني) إن الحيوانات الأليفة لا تخضع للاختبار إلا عندما تظهر عليها أعراض كورونا بعد ملامستها شخصا مصابا بالفيروس، وذلك مفاده بأن الحيوانات الأليفة لا تكون ضمن نطاق الاختبارات في حالة عدم مخالطتها لشخص مصاب، أو عدم ظهور أعراض كورونا عليها حتى لو لامست شخصا مصابا.

وأفادت بأن معظم الكلاب والقطط لا تظهر عليها أعراض حتى لو كانت تعاني من فيروس كورونا، ومن النادر أن تظهر عليها الحمى والسعال وضيق التنفس وزيادة إفرازات العين والأنف والإسهال وغيرها.

وقالت بارك يو-مي إنه من الضروري أن تكون الكلاب والقطط تحت العزل الذاتي في منزل لمدة 14 يوما، إذا كانت نتيجة اختبار الحيوانات الأليفة إيجابية لفيروس كورونا، بدون اتخاذ إجراءات مثل الحجر الصحي في منشآت، بسبب عدم وجود أدلة على أن فيروس كورونا ينتقل من الحيوانات الأليفة إلى الإنسان.

ودعت المسؤولة الكورية الجنوبية سكان العاصمة إلى الالتزام بالحفاظ على مسافة مترين على الأقل عند المشي مع الكلاب وارتداء الكمامة وغسل اليدين.

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