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وزيرة الهجرة تشكر مؤسسة "ملتقى شباب الخير" لمصريين بالكويت لدعمهم حي الأسمرات

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وزيرة الهجرة تشكر مؤسسة "ملتقى شباب الخير" لمصريين بالكويت لدعمهم حي الأسمرات وزيرة الهجرة تشكر مؤسسة "ملتقى شباب الخير" لمصريين بالكويت لدعمهم حي الأسمرات

مصراوي Masrawy

09:58 ص الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

استجابت مؤسسة "ملتقى شباب الخير" للمصريين بالخارج ومقرها الكويت، لدعوة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة للمشاركة في مبادرة "حياة كريمة"، حيث قام أعضاء المؤسسة بتسليم ملابس وبطانيات لأهالي حى الأسمرات، في حضور نائب محافظ القاهرة ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس حى الأسمرات ونائب رئيس الحي.

يأتي ذلك في إطار مشاركة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بمبادرة "حياة كريمة"، تنفيذًا توجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، من خلال دعوة المصريين بالخارج للمشاركة ودعم الأكثر احتياجا من إخوانهم بالداخل، وتوجيه منظمات المجتمع المدني بدعم شريحة غير القادرين لتحقيق حياة كريمة لكل مصري.

من ناحيتها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عميق شكرها لكافة القائمين والعاملين بمؤسسة "ملتقى شباب الخير" للمصريين بالخارج ومقرها الكويت، وهم: السيد هاني كمال رئيس مجلس الامناء للمؤسسة، السيد محمود طلعت عضو مجلس الأمناء وأمين الصندوق، والسيد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذى للمؤسسة، لما تقدمه المؤسسة من جهد في إطار تقديم مساعدات مادية مختلفة لعدد من المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، وتلبيتهم السريعة لطلبات دعم هذه الأماكن.

كما أشادت وزيرة الهجرة بتنفيذ المؤسسة عدة حملات بعدة قرى، ومن أهمها الاتفاق على تركيب وصلات المياه بعدة قرى في محافظة الفيوم، وإهداء البطاطين ودعم العمالة المتضررة من أزمة كورونا، وتوزيع مستلزمات طبية ووقائية لثلاث مستشفيات خلال الموجة الثانية من أزمة كورونا، وكذلك إهداء ملابس وبطانيات لقاطني حي الأسمرات، وذلك وفقًا لرؤية الرئيس السيسي بتوجيه منظمات المجتمع المدني بدعم شريحة غير القادرين لتحقيق حياة كريمة لكل مصري.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم، بتكثيف العمل في المحافظات الأكثر احتياجًا والعمل على توعية الشباب في هذه المناطق من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتدريبهم على ريادة الأعمال، داعية الجاليات المصرية بالخارج للمشاركة في إعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة"؛ حيث يمكن للمصريين بالخارج -الراغبين في المشاركة- دعم قراهم الأم والمساعدة في توفير احتياجاتها، في إطار مبادرة الرئيس التي تهدف لتوفير حياة كريمة لأهالي هذه القرى.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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