عكاظ: المملكة مستمرة في دعمها جهود التوصل لحل سياسي شامل في اليمن

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مصراوي Masrawy

الرياض- (أ ش أ):

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية الصادرة اليوم الإثنين، أن المملكة مستمرة في دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن، وفق المرجعيات الثلاث، ودعمها للشرعية اليمنية سياسياً وعسكرياً في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في كل الجبهات وبكل حزم.

وأشارت في افتتاحيتها بعنوان ( المملكة وأمريكا.. يمنٌ بلا إيران ) إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعهد بأن بلاده ستواصل دعم جهود المملكة في الدفاع عن أراضيها، من تهديدات قوات تدعمها طهران -في إشارة للمليشيات الحوثية الإرهابية.

وأوضحت أن مضامين خطاب الرئيس الأمريكي متطابقة مع النهج السعودي في التعاطي مع ملفات المنطقة وخاصة الملف اليمني، الذي تحاول إيران استثماره من خلال دعم المليشيات الحوثية بالصواريخ ومختلف الأسلحة، لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

ولفتت إلى أن سياسة المملكة الخارجية ثابتة لا تتغير في التعامل مع الأحداث العالمية، وهو ما أكسبها ثقة واحترام زعماء وشعوب العالم، الذين ينظرون إليها على أنها تطبق المساواة والعدل، وتحقق الأمن والرفاه للشعوب، وقبل كل هذا تلتزم بالعهود والمواثيق، وتقف إلى جانب الحلفاء في وجه كل ما قد يهدد دولهم مهما كانت التضحيات.