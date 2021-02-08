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وهمية وليس لها علاقة بالوزارة.. بيان بشأن إعلانات تنظيم عمرة رمضان
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السبت 13 فبراير 2021 11:59 صباحاً
مستوطنون يقتحمون ويدنسون مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للمسجد الأقصى
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السبت 13 فبراير 2021 11:59 صباحاً
التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي جديد ضد مطار أبها الدولي
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السبت 13 فبراير 2021 11:59 صباحاً
الدفاع الأفغانية تعلن مقتل عشرات من مسلحي "طالبان" بانفجار داخل مسجد
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السبت 13 فبراير 2021 11:59 صباحاً
بالصور.. ضبط أدوية مجهولة المصدر في حملات على مدن سوهاج
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السبت 13 فبراير 2021 11:59 صباحاً
تغريم 11ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1094 أرجيلة داخل مقاهي
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السبت 13 فبراير 2021 11:59 صباحاً
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 13/2/2021
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السبت 13 فبراير 2021 11:45 صباحاً
ضغط المنبه بالخطأ.. داعشي يفجر سيارة مفخخة ويقتل 21 من رفاقه
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السبت 13 فبراير 2021 11:43 صباحاً
"الجربوع الأزرق".. سر عسكري حولت فيه فرنسا جزائريين لفئران تجارب!
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السبت 13 فبراير 2021 11:43 صباحاً
اعتراض وتدمير "درون مفخّخة" أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي
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السبت 13 فبراير 2021 11:43 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
من مصر | حلقة خاصة عن زيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة ومتابعة قبل لقاء الأهلي وبايرن ميونخ (كاملة)
مصر
CBC Egypt
الاثنين 08 فبراير 2021 10:05 صباحاً
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