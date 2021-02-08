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8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 13/2/2021
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السبت 13 فبراير 2021 11:45 صباحاً
ضغط المنبه بالخطأ.. داعشي يفجر سيارة مفخخة ويقتل 21 من رفاقه
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السبت 13 فبراير 2021 11:43 صباحاً
"الجربوع الأزرق".. سر عسكري حولت فيه فرنسا جزائريين لفئران تجارب!
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السبت 13 فبراير 2021 11:43 صباحاً
اعتراض وتدمير "درون مفخّخة" أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي
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السبت 13 فبراير 2021 11:43 صباحاً
العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا
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السبت 13 فبراير 2021 11:43 صباحاً
"العنزي" يشكر أمين منطقة الرياض على ترقيته إلى المرتبة الـ13
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السبت 13 فبراير 2021 11:43 صباحاً
السودان: ما تفعله إثيوبيا يشبه "الاستيطان الإسرائيلي" وتنقصها الشجاعة لإعلان الحرب
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السبت 13 فبراير 2021 11:43 صباحاً
شاهد.. أمريكي يحجز موقفًا لسيارته بسروالين!
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السبت 13 فبراير 2021 11:43 صباحاً
نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية الليلة
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السبت 13 فبراير 2021 11:43 صباحاً
بالصور- أردوغان يفتتح مسجدا باسم والده
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السبت 13 فبراير 2021 11:41 صباحاً
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DMC
مساء dmc - ثلاث طالبات يسممن ثلاث أخريات بدافع الغيرة الدراسية بالإسكندرية ووفاة واحدة منهن
DMC
DMC
الاثنين 08 فبراير 2021 10:01 صباحاً
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