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بينها .. "أبوظبي" تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من الحجر الصحي

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بينها السعودية .. "أبوظبي" تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من الحجر الصحي بينها .. "أبوظبي" تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من الحجر الصحي
قالت: سيطلب منهم فقط إجراء اختبار "بي سي آر" عند الوصول إلى المطار

بينها السعودية ..

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عن "القائمة الخضراء" المحدّثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي.

وسيُعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار "بي سي آر" عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

وشملت القائمة المحدّثة – وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم" كلاً من:

- أستراليا.

- الصين.

- المملكة العربية .

- آيسلندا.

- جرين لاند.

- سلطنة بروناي.

- سنغافورة.

- منغوليا.

- موريشيوس.

- نيوزيلندا.

- هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

يُشار إلى أن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، تحدّث باستمرار الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني بناءً على التطورات العالمية لجائحة كوفيد-19، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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