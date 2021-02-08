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126 ألف مكالمة.. "هلال أحمر تبوك" يكشف حصاد بلاغات وحالات 2020

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126 ألف مكالمة.. "هلال أحمر تبوك" يكشف حصاد بلاغات وحالات 2020 126 ألف مكالمة.. "هلال أحمر تبوك" يكشف حصاد بلاغات وحالات 2020
"العنزي": تعامل معها وباشرتها 26 فرقة إسعافية تعمل على مدار 24 ساعة

126 ألف مكالمة..

استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك، أكثر من 126040 مكالمة بإجمالي 21666 بلاغاً إسعافياً، أنشئ منها 5643 بلاغاً لحالات الحوادث، فيما بلغ عدد البلاغات المنشأة للحالات المرضية 16023؛ وذلك في العام المنقضي 2020م

وأوضح المتحدث الرسمي باسم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك محمد العنزي؛ أنه تمّ التعامل مع جميع البلاغات ومباشرتها من قِبل الفرق الإسعافية البالغ عددها 26 فرقة إسعافية تعمل في الميدان على مدار 24 ساعة؛ حيث تتم مراجعة مدى الحاجة إلى زيادة تلك الفرق بشكل دوري ومستمر من قبل مسؤولي الهيئة بالمنطقة.

وأشار إلى أن إدارة التطوع بفرع الهيئة بالمنطقة رصدت أكثر من 12 ألف ساعة تطوعية من خلال إقامة 123 فعالية تمّت تغطيتها من قِبل متطوعي ومتطوعات الهيئة، فيما بلغ عدد الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية التي أقامتها إدارة التدريب بفرع الهيئة خلال العام الماضي أكثر 125 دورة ومحاضرة استفاد منها أكثر من 2570، إضافة إلى مستفيدي الدورات المقامة عن بُعد البالغ عددهم أكثر من 29600 مستفيد ومستفيدة.

ودعا "العنزي"؛ المواطنين والمقيمين، إلى التواصل عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله- مع غرفة عمليات الفرع على الرقم الموحد (997) أو عن طريق التطبيق الإلكتروني "أسعفني".هيئة الهلال الأحمر السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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