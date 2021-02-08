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تسريبات تكشف تكنولوجيا كاميرا فائقة في هاتف "وان بلس 9 برو" المرتقب

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تسريبات تكشف تكنولوجيا كاميرا فائقة في هاتف "وان بلس 9 برو" المرتقب تسريبات تكشف تكنولوجيا كاميرا فائقة في هاتف "وان بلس 9 برو" المرتقب
يأتي أيضًا بشاشة منحنية بمعدل دقة 1440 بيكسل وتردد 120 جيجاهرتز

تسريبات تكشف تكنولوجيا كاميرا فائقة في هاتف

كشفت تسريبات صحفية عن تكنولوجيا كاميرا فائقة سيتم تزويد هاتف "وان بلس 9 برو" المرتقب بها.

ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص تفاصيل التسريبات الأخيرة، التي أعلن عنها اليوتيوبر الشهير "ديف 2 دي".

وأوضح مقطع الفيديو أن شركة "وان بلس" الصينية الرائدة قررت الاستعانة بشركة "هاسيل بليد" في تصميم الكاميرات الأربعة الخلفية الخاصة بهاتفها الجديد.

وتظهر كاميرات "وان بلس 9 برو" وجود مستشعريْن كبيريْن في الهاتف؛ الأول سيكون قياسيًّا والثاني عريضًا جدًّا.

هذا إلى جانب كاميراتين أصغر حجمًا في هاتف "وان بلس 9 برو"، إحداهما كاميرا ماكرو، والثانية يبدو أنها للضبط التلقائي للصورة باستخدام الليزر عن طريق الفلاش.

ويتوقع أن يدعم هاتف "وان بلس 9 برو" أيضًا التقنية الشهيرة في كاميرات "هاسيل بليد" المعروفة باسم "ألترا شوت"، لالتقاط صور فائقة الجودة.

كما يأتي هاتف "وان بلس 9 برو" أيضًا بشاشة منحنية بمعدل دقة يصل إلى 1440 بيكسل، وتردد 120 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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