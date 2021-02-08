تسريبات تكشف تكنولوجيا كاميرا فائقة في هاتف "وان بلس 9 برو" المرتقب

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يأتي أيضًا بشاشة منحنية بمعدل دقة 1440 بيكسل وتردد 120 جيجاهرتز

كشفت تسريبات صحفية عن تكنولوجيا كاميرا فائقة سيتم تزويد هاتف "وان بلس 9 برو" المرتقب بها.

ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص تفاصيل التسريبات الأخيرة، التي أعلن عنها اليوتيوبر الشهير "ديف 2 دي".

وأوضح مقطع الفيديو أن شركة "وان بلس" الصينية الرائدة قررت الاستعانة بشركة "هاسيل بليد" في تصميم الكاميرات الأربعة الخلفية الخاصة بهاتفها الجديد.

وتظهر كاميرات "وان بلس 9 برو" وجود مستشعريْن كبيريْن في الهاتف؛ الأول سيكون قياسيًّا والثاني عريضًا جدًّا.

هذا إلى جانب كاميراتين أصغر حجمًا في هاتف "وان بلس 9 برو"، إحداهما كاميرا ماكرو، والثانية يبدو أنها للضبط التلقائي للصورة باستخدام الليزر عن طريق الفلاش.

ويتوقع أن يدعم هاتف "وان بلس 9 برو" أيضًا التقنية الشهيرة في كاميرات "هاسيل بليد" المعروفة باسم "ألترا شوت"، لالتقاط صور فائقة الجودة.

كما يأتي هاتف "وان بلس 9 برو" أيضًا بشاشة منحنية بمعدل دقة يصل إلى 1440 بيكسل، وتردد 120 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.