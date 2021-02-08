ارتفاع الحرارة ثم انخفاض 6 درجات.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى السبت المقبل

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الاثنين حتى السبت المقبل، وجاءت على النحو التالي:

يوم الاثنين:

- شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على السواحل الشمالية مثير للرمال والأتربة.

الثلاثاء:

- شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وغلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء:

- شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وغلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس:

- شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وغلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة:

- شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وغلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على السواحل الشمالية.

السبت:

انخفاض في درجات الحرارة بحوالي 4 إلى 5 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا..

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