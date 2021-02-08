أخبار عاجلة

8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 13/2/2021 -
ضغط المنبه بالخطأ.. داعشي يفجر سيارة مفخخة ويقتل 21 من رفاقه -
"الجربوع الأزرق".. سر عسكري حولت فيه فرنسا جزائريين لفئران تجارب! -
اعتراض وتدمير "درون مفخّخة" أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي -
العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا -
"العنزي" يشكر أمين منطقة الرياض على ترقيته إلى المرتبة الـ13 -
السودان: ما تفعله إثيوبيا يشبه "الاستيطان الإسرائيلي" وتنقصها الشجاعة لإعلان الحرب -
شاهد.. أمريكي يحجز موقفًا لسيارته بسروالين! -
نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية الليلة -
بالصور- أردوغان يفتتح مسجدا باسم والده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

ارتفاع الحرارة ثم انخفاض 6 درجات.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى السبت المقبل

Print
ارتفاع الحرارة ثم انخفاض 6 درجات.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى السبت المقبل ارتفاع الحرارة ثم انخفاض 6 درجات.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى السبت المقبل

مصراوي Masrawy

09:00 ص الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الاثنين حتى السبت المقبل، وجاءت على النحو التالي:

يوم الاثنين:

- شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على السواحل الشمالية مثير للرمال والأتربة.

الثلاثاء:

- شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وغلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء:

- شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وغلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس:

- شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وغلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة:

- شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وغلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على السواحل الشمالية.

السبت:

انخفاض في درجات الحرارة بحوالي 4 إلى 5 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا..

146983259_10223230032554349_5291249638108316229_n

اقرأ أيضًا..

- ارتفاع الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف طقس الإثنين والقاهرة تسجل 26 درجة

0ef68cf8c2.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

مساء dmc - المطربة إليز ليبيك: انا تعلقت بمصر واحببتها جدا واتمنى ان احصل على إقامة

مساء dmc - المطربة إليز ليبيك: انا تعلقت بمصر واحببتها جدا واتمنى ان احصل على إقامة

شبكة عيون الإخبارية