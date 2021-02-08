أخبار عاجلة

8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 13/2/2021 -
ضغط المنبه بالخطأ.. داعشي يفجر سيارة مفخخة ويقتل 21 من رفاقه -
"الجربوع الأزرق".. سر عسكري حولت فيه فرنسا جزائريين لفئران تجارب! -
اعتراض وتدمير "درون مفخّخة" أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي -
العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا -
"العنزي" يشكر أمين منطقة الرياض على ترقيته إلى المرتبة الـ13 -
السودان: ما تفعله إثيوبيا يشبه "الاستيطان الإسرائيلي" وتنقصها الشجاعة لإعلان الحرب -
شاهد.. أمريكي يحجز موقفًا لسيارته بسروالين! -
نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية الليلة -
بالصور- أردوغان يفتتح مسجدا باسم والده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أسبوع على انقلاب ميانمار.. الاحتجاجات تتواصل ودعوات لإضراب عام

Print
أسبوع على انقلاب ميانمار.. الاحتجاجات تتواصل ودعوات لإضراب عام أسبوع على انقلاب ميانمار.. الاحتجاجات تتواصل ودعوات لإضراب عام
مئات المحتجين: أفرجوا عن زعمائنا واحترموا أصواتنا نرفض الانقلاب

أسبوع على انقلاب ميانمار.. الاحتجاجات تتواصل ودعوات لإضراب عام

نظّم، الاثنين، مئات المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري، مسيرة في يانجون كبرى مدن ميانمار.

وتصدرت مجموعة من الرهبان الاحتجاجات مع العمال والطلاب، رافعين أعلامًا بوذية متعددة الألوان، إلى جانب لافتات باللون الأحمر الذي يرمز إلى لون حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".

وكُتب على إحدى اللافتات "أفرجوا عن زعمائنا، احترموا أصواتنا، ارفضوا الانقلاب العسكري"؛ فيما دعا نشطاء بارزون إلى إضراب عام.

واكتسبت حركة "عصيان ضد النظام الجديد" زخمًا الأسبوع الماضي، بعد انضمام موظفين مدنيين وممرضات ومهندسين ومعلمين وموظفي التلفزيون الحكومي إلى الإضرابات، أو تقدموا باستقالتهم، أو نظموا احتجاجات في أماكن عملهم.

وكان الجيش قد نفّذ -الاثنين الماضي- انقلابًا عسكريًّا شكّل صدمة في بلد عاد لعزلته بعد سنوات فقط من خروجه منها؛ حيث أغلقت الطرق المؤدية للمطار الرئيسي، وقطعت الاتصالات، واعتقلت زعيمة البلاد أونج سان سو تشي ومسؤولون آخرون.

ووفق "رويترز" وسعيًا منه لتبرير الانقلاب الذي أدانته عواصم غربية عديدة، قال الجيش إنه كان "ضرورة للحفاظ على استقرار الدولة"؛ متهمًا اللجنة الانتخابية بـ"عدم معالجة المخالفات الهائلة" التي جرت خلال الانتخابات التشريعية، في نوفمبر الماضي، وفاز بها حزب سو تشي فوزًا ساحقًا.

وقوبلت الخطوة التي أقدم عليها الجيش بموجة من ردود الفعل الدولية على رأسها الولايات المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"النقل" تتبنى نظامًا يعتمد التقنية الحديثة في إدارة شبكة الطرق بالمملكة

"النقل" تتبنى نظامًا يعتمد التقنية الحديثة في إدارة شبكة الطرق بالمملكة

تجنب شبكة التحميل .. "كفاءة" يقدم حزمة نصائح لترشيد استهلاك الوقود للمركبة

تجنب شبكة التحميل .. "كفاءة" يقدم حزمة نصائح لترشيد استهلاك الوقود للمركبة

تجنب شبكة التحميل .. "كفاءة" يقدم حزمة نصائح لترشيد استهلاك الوقود للمركبة

تجنب شبكة التحميل .. "كفاءة" يقدم حزمة نصائح لترشيد استهلاك الوقود للمركبة

ترقية شبكة الاتصالات الموحدة للبنية التحتية التقنية بين مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع

ترقية شبكة الاتصالات الموحدة للبنية التحتية التقنية بين مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع

شبكة عيون الإخبارية