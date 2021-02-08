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#عش_بصحة منبهاً للتباعد: "تحية عظيمة لكونكم تحبون الصواب لأنه صواب"

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#عش_بصحة منبهاً للتباعد: "تحية عظيمة لكونكم تحبون الصواب لأنه صواب" #عش_بصحة منبهاً للتباعد: "تحية عظيمة لكونكم تحبون الصواب لأنه صواب"
ضمن الجهود التوعوية التي تتماشى مع تطورات أرقام كورونا حالياً في المملكة

#عش_بصحة منبهاً للتباعد:

"صباح الصحة لأولئك الذين يفضلون التباعد ويحرصون على ترك مسافة، وتحية عظيمة لكونكم تحبون الصواب لأنه صواب".. بهذه الكلمات دشّن حساب وزارة الصحة التوعوي على تويتر #عش_بصحة تغريداته، اليوم الإثنين، في تواصل وامتداد للجهود التوعوية للوزارة التي تتماشى مع تطورات أرقام وأوضاع كورونا حالياً في المملكة.

وأمس شدّد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي؛ على ضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات، قائلاً "إذا فعلنا ذلك سوف يميل المنحنى الوبائي إلى التسطيح ثم التحكم وهذا ما نأمله".

وأكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الدراسات العالمية تشير إلى أن أكثر من 80% من التأثيرات المتعلقة بالتحكم في الجائحة ارتبطت بأنشطة اجتماعية، وهذه الأرقام تواكبها الدراسات التي عملت في المملكة على الحالات المرصودة أخيراً، وبالذات المناسبات العائلية.

وأبان الدكتور العبدالعالي؛ خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس الأحد، بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب؛ أن وزارة الصحة رصدت ارتفاعاً في منحنى الإصابات المؤكّدة، والحالات الحرجة بنسبة 35 %، مفيداً بأن إعطاء الجرعة الثانية بعد الأولى من 3 إلى 6 أسابيع من لقاح ستعطي الفعالية المنشودة والمأمولة، بإذن الله، مضيفاً أن السلوكيات الخاطئة هي السبب الرئيس في زيادة عدد الحالات، لافتاً النظر إلى أن الانتشار الحالي لكورونا حول العالم أمرٌ مقلق.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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