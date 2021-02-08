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سعر برميل نفط برنت يتجاوز 60 دولاراً للمرة الأولى منذ يناير 2020

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سعر برميل نفط برنت يتجاوز 60 دولاراً للمرة الأولى منذ يناير 2020 سعر برميل نفط برنت يتجاوز 60 دولاراً للمرة الأولى منذ يناير 2020
العقود الآجلة لخام غرب تكساس لشهر مارس ارتفعت 1.18 %

سعر برميل نفط برنت يتجاوز 60 دولاراً للمرة الأولى منذ يناير 2020

تجاوز سعر نفط برنت للمرة الأولى منذ يناير العام الماضي، 60 دولاراً للبرميل، وفقا لبيانات التداول اليوم الإثنين.

وارتفعت قيمة العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل بنسبة 0.77 %؛ ما يصل إلى 60.01 دولار للبرميل، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس لشهر مارس بنسبة 1.18 %، إلى 57.53 دولار، وفق رويترز.

ويعود ارتفاع أسعار النفط إلى التفاؤل بشأن انتعاش الطلب في السوق، بعد توسيع حملات اللقاح ضد حول العالم؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض معدلات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، ورفع قيود الحجر الصحي، وبالتالي عودة الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل تفشي الوباء.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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