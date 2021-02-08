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ترقب لإعلان السودانية الجديدة اليوم

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ترقب لإعلان الحكومة السودانية الجديدة اليوم ترقب لإعلان السودانية الجديدة اليوم

مصراوي Masrawy

08:23 ص الإثنين 08 فبراير 2021

الخرطوم - (د ب أ):

أعفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الوزراء والوزراء المكلفين ووزراء الدولة من مناصبهم أمس، تمهيدا لإعلان حكومة جديدة اليوم الاثنين.

ووفقا لموقع "سودان تريبيون" فإنه من من المقرر أن تكون الجديدة من القوى السياسية وتنظيمات الجبهة الثورية، وذلك خلافًا للوزراء المعفيين من مناصبهم الذين كان أغلبهم كفاءات غير حزبية.

وأشار قرار الإعفاء الصادر عن حمدوك إلى أن الوزراء المعفيين سيستمرون في تصريف أعمال الوزارات إلى حين إكمال إجراءات التسليم والتسلم.

وستكون الحكومة الجديدة من 27 وزيرًا، 7 منهم ترشحهم تنظيمات الجبهة الثورية، ويسمي المكون العسكري في مجلس السيادة وزيري الدفاع والداخلية، أما البقية تُرشحهم قوى الحرية والتغيير.

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مصراوي Masrawy

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