مدينة هو شي مينه الفيتنامية تسجل أعلى حالات إصابات يومية بفيروس كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

هانوي - (د ب ا):

سجلت السلطات الصحية في مدينة هو تشي منه، أكثر المدن اكتظاظا بالسكان في فيتنام، 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا صباح اليوم الاثنين،بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية.

وتمثل الحالات الجديدة أكبر عدد حالات إصابة يومية تسجلها المدينة، التي يبلغ تعداد سكانها 9 ملايين نسمة، منذ بدء جائحة كورونا.

وجرى تسجيل الحالات بعدما ثبتت إصابة أحد العاملين في مطار تان سون نهات في مدينة " هو تشي منه" بفيروس كورونا مطلع هذا الأسبوع، مما دفع السلطات الصحية للقيام بعملية تعقب واختبارات واسعة.

وقال نجوين تري دونج، مدير مركز السيطرة على الأمراض بالمدينة في اجتماع طارئ على شبكة الانترنت إنه بالإضافة إلى الأربع حالات المصابة التي أعلنت عنها وزارة الصحة، أكدت السلطات تسجيل 24 حالة إصابة أخرى صباح اليوم.

وتواجه فيتنام تفشيا كبيرا للفيروس، حيث تم تسجيل 270 حالة إصابة منذ تسجيل 100 إصابة بالفيروس في 28 يناير الماضي، معظمها له صلة ببؤرة تفشي في مصنع هاي دونج وبؤرة أصغر في إقليم قوانج نينه.

وقد سجلت فيتنام حتى الآن 2005 حالات إصابة و 35 حالة وفاة بالفيروس.