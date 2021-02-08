الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 14 إصابة وافدة من الخارج

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مصراوي Masrawy

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 14 إصابة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89706 حالات وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج الـ 14 تم تسجيلها بواقع 7 حالات في كل من شنجهاي وقوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4804 حالات غادر منها 4527 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 72 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 83952 شخصا، وأن 27636 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية. مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل 16 حالة جديدة بدون أعراض بينها 15 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 639 حالة منها 291 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10635 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 186 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 927 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 9 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 9887 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 844 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.