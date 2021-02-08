أخبار عاجلة

8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 13/2/2021 -
ضغط المنبه بالخطأ.. داعشي يفجر سيارة مفخخة ويقتل 21 من رفاقه -
"الجربوع الأزرق".. سر عسكري حولت فيه فرنسا جزائريين لفئران تجارب! -
اعتراض وتدمير "درون مفخّخة" أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي -
العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا -
"العنزي" يشكر أمين منطقة الرياض على ترقيته إلى المرتبة الـ13 -
السودان: ما تفعله إثيوبيا يشبه "الاستيطان الإسرائيلي" وتنقصها الشجاعة لإعلان الحرب -
شاهد.. أمريكي يحجز موقفًا لسيارته بسروالين! -
نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية الليلة -
بالصور- أردوغان يفتتح مسجدا باسم والده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بايدن: من الصعب وصول الولايات المتحدة لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف

Print
بايدن: من الصعب وصول الولايات المتحدة لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف بايدن: من الصعب وصول الولايات المتحدة لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف
أمريكا استخدمت 41 مليونًا و210937 جرعة من لقاحات كوفيد-19

بايدن: من الصعب وصول الولايات المتحدة لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف

استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إمكانية تطعيم 75% من سكان بلاده للوقاية من قبل نهاية صيف هذا العام، قائلًا إنه سيكون من الصعب الوصول في هذه الحالة إلى مناعة القطيع.

وأشار في حديثه مع "سي.بي.إس" إلى أن "فكرة إمكانية حدوث هذا أو أن نحصل على مناعة القطيع قبل نهاية هذا الصيف صعبة للغاية".

وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة استخدمت 41 مليونًا و210937 جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح أمس الأحد، ووزعت 59 مليونًا و307800 جرعة.

وكان بايدن قد قال في 26 يناير الماضي إنه يتوقع أن تقطع الولايات المتحدة بحلول الصيف المقبل شوطًا بعيدًا على طريق بلوغ مناعة القطيع ضد فيروس كورونا المستجد.

وكرر وقتها القول إن هدفه الأول يتمثل في تلقيح مئة مليون شخص خلال الأيام المئة الأولى من ولايته.جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

الفلبين ترصد 19 حالة جديدة من فيروس كورونا المتحور

الفلبين ترصد 19 حالة جديدة من فيروس كورونا المتحور

الهند تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة و103 وفيات بفيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة و103 وفيات بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية