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المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى الـ 9 مساءً

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المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى الـ 9 مساءً المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى الـ 9 مساءً
رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى الـ 9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

منطقة المدينة المنوّرة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية - العيص - المهد - بدر - ينبع - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.حالة الطقس الأرصاد الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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