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شاهد.. "بلدية قنا" تغلق 4 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية

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"العربي" لـ"سبق": لا مجال للتهاون والتساهل مع المخالفين في هذه الجائحة

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أغلقت بلدية قنا، 4 منشآت تجارية خلال رصدها 6 مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، خلال 21 جولة نفّذتها الفِرَق الرقابية بالبلدية.

وأكد رئيس البلدية، أحمد العربي لـ"سبق" مواصلة الفِرَق لأعمالها اليومية صباحًا ومساء لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتأكد من مدى التزام المنشآت التجارية بذلك.

وأشار "العربي" في الوقت ذاته إلى أنه لا مجال للتهاون والتساهل مع المخالفين في هذه الجائحة، والإغلاق سيطال كل منشأة لا تلتزم بتطبيق البروتوكولات الوقائية لحماية المواطنين والمقيمين من الفيروس؛ فضلًا عن تطبيق النظام وفرض العقوبات وإيقاع المخالفات بحقهم.

ودعا الجميعَ إلى ضرورة رفع الوعي وإدراك مدى خطورة الوباء، وعدم الالتزام بالبروتوكولات والتعليمات الصادرة مؤخرًا.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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