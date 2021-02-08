أخبار عاجلة

الأرصاد تحذر من الشبورة وتكشف حقيقة انخفاض درجات الحرارة -
متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية -
أسأل مع دعاء | السبت 13 فبراير 2021 - سورة الكنز والأمان ( آل عمران ) -
اعتراض وتدمير "درون مفخّخة" أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي -
نتائج امتحانات وتحويلات مدرسية وحجز مقابر.. 8 خدمات يمكن الحصول عليها إلكترونيا في القاهرة -
جهاز المنيا الجديدة : الانتهاء من تنفيذ سوق تجاري بمساحة 1014 م2 بالحي السادس -
تجديد حبس 3 عاطلين قتلوا سائق "توك توك" بالشرقية -
ضبط كيلو هيروين بحوزة 4 عاطلين في شبرا الخيمة -
للمرة الأولى بعد المصالحة.. سفيرا السعودية وقطر يجتمعان بالأمم المتحدة -
الأمم المتحدة تحذر: 400 ألف طفل في اليمن معرضون لخطر الموت جوعًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الخارجية الأمريكية": على الحوثيين وقف هجماتهم فوراً ضدّ

Print
"الخارجية الأمريكية": على الحوثيين وقف هجماتهم فوراً ضدّ السعودية "الخارجية الأمريكية": على الحوثيين وقف هجماتهم فوراً ضدّ
والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية داخل اليمن

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الحوثيين، إلى وقف هجماتهم فوراً ضد ، والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية داخل اليمن.

"الخارجية الأمريكية" قالت في بيان لها: "الولايات المتحدة منزعجة جداً من مواصلة الحوثيين هجماتهم، وتدعوهم إلى وقف هجماتهم فوراً ضد المنشآت المدنية في السعودية، والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية جديدة داخل اليمن، التي بدورها لا تؤدي إلا لمزيدٍ من معاناة الشعب اليمني".

ودعت "الخارجية"، في بيانها، الحوثيين، إلى الامتناع عن الأعمال التي من شأنها زعزعة الاستقرار وإظهار التزامهم، في إطار جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث؛ لتحقيق السلام، مؤكدة أن الوقت قد حان لإيجاد نهاية للصراع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية الليلة

نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية الليلة

للمرة الأولى بعد المصالحة.. سفيرا السعودية وقطر يجتمعان بالأمم المتحدة

للمرة الأولى بعد المصالحة.. سفيرا السعودية وقطر يجتمعان بالأمم المتحدة

نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية الليلة

نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية الليلة

مساء dmc - وقف موسم العمرة مع استمرار قرار "السعودية" بتعليق الرحلات

مساء dmc - وقف موسم العمرة مع استمرار قرار "السعودية" بتعليق الرحلات

شبكة عيون الإخبارية