أخبار عاجلة

الأرصاد تحذر من الشبورة وتكشف حقيقة انخفاض درجات الحرارة -
متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية -
أسأل مع دعاء | السبت 13 فبراير 2021 - سورة الكنز والأمان ( آل عمران ) -
اعتراض وتدمير "درون مفخّخة" أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي -
نتائج امتحانات وتحويلات مدرسية وحجز مقابر.. 8 خدمات يمكن الحصول عليها إلكترونيا في القاهرة -
جهاز المنيا الجديدة : الانتهاء من تنفيذ سوق تجاري بمساحة 1014 م2 بالحي السادس -
تجديد حبس 3 عاطلين قتلوا سائق "توك توك" بالشرقية -
ضبط كيلو هيروين بحوزة 4 عاطلين في شبرا الخيمة -
للمرة الأولى بعد المصالحة.. سفيرا السعودية وقطر يجتمعان بالأمم المتحدة -
الأمم المتحدة تحذر: 400 ألف طفل في اليمن معرضون لخطر الموت جوعًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على هذه المناطق

Print
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على هذه المناطق "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على هذه المناطق
أمطار رعدية على جازان وعسير ونجران.. وضباب وسط وشمال وشرق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرمّة؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتَي جازان وعسير وأجزاءٍ من منطقة نجران، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من وسط وشمال وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ضغط المنبه بالخطأ.. داعشي يفجر سيارة مفخخة ويقتل 21 من رفاقه

ضغط المنبه بالخطأ.. داعشي يفجر سيارة مفخخة ويقتل 21 من رفاقه

"الجربوع الأزرق".. سر عسكري حولت فيه فرنسا جزائريين لفئران تجارب!

"الجربوع الأزرق".. سر عسكري حولت فيه فرنسا جزائريين لفئران تجارب!

اعتراض وتدمير "درون مفخّخة" أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي

اعتراض وتدمير "درون مفخّخة" أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية