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محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلى" الإرهابية.. اليوم

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محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلى" الإرهابية.. اليوم محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلى" الإرهابية.. اليوم

مصراوي Masrawy

05:00 ص الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 3 متهمين بينهم هارب، في اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الويلي، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول مدحت البيك، الإسم الحركي "سامح" مهندس، والثاني معتز علي السيد، الإسم الحركي "أمير" مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب"، تهم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة، وتصنيع مواد مفرقعة واستخدامها في عمليات إرهابية.

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