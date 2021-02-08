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كوريا الجنوبية تسجل 289 إصابة جديدة بكورونا

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كوريا الجنوبية تسجل 289 إصابة جديدة بكورونا كوريا الجنوبية تسجل 289 إصابة جديدة بكورونا

مصراوي Masrawy

03:26 ص الإثنين 08 فبراير 2021

سول - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 81 ألفا و 185 إصابة.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن البلاد شهدت 3 حالات وفاة اضافية خلال نفس الفترة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1474 وفاة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وسجلت البلاد 353 حالة تعافي جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي المتعافين 71 ألفا و 218 حالة.

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