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تطعيم 12 مليون شخص ضد كوفيد-19 في بريطانيا

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تطعيم 12 مليون شخص ضد كوفيد-19 في بريطانيا تطعيم 12 مليون شخص ضد كوفيد-19 في بريطانيا

مصراوي Masrawy

03:05 ص الإثنين 08 فبراير 2021

لندن - (د ب أ):

كشفت الأرقام الصادرة عن البريطانية يوم الأحد أنه تم تطعيم أكثر من 12 مليون شخص ضد كوفيد-19 في البلاد.

وتهدف الحكومة إلى تطعيم جميع الأشخاص الأكثر ضعفا في البلاد والبالغ عدهم 15 مليون شخص بحلول منتصف هذا الشهر، بما في ذلك أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأعربت الحكومة عن ثقتها في تحقيق هذا الهدف، كما تهدف إلى تطعيم كل من هم فوق سن الخمسين بحلول شهر مايو المقبل.

وبفضل الشراء المبكر والسريع، تعاني بريطانيا بشكل أقل من بعض دول الاتحاد الأوروبي من مأزق تصنيع اللقاحات.

ودعت منظمة الصحة العالمية بريطانيا بالفعل إلى تقاسم الجرعات الفائضة من اللقاح بعد تطعيم الفئات الضعيفة. وفي حال الموافقة على جميع اللقاحات التي طلبتها بريطانيا وتم توفيرها، فسيكون لديها ثلاثة أضعاف اللقاحات التي تحتاجها.

ومع ذلك، قالت رئيسة فريق عمل التطعيم البريطاني، كيت بينجهام في حوار مع صحيفة فيلت أم زونتاج إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس مسؤولا عن نجاح إطلاق اللقاح في البلاد.

وأرجعت الأمر بدلا من ذلك إلى الخبرة في الصناعة والاتصالات الجيدة والاستعداد لتوقيع العقود في وقت مبكر.

وفي الوقت ذاته ، انخفض عدد حالات الإصابة بالسلالات الجديدة من الفيروس خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بفضل الإغلاق المطبق في بريطانيا.

وفي بعض الأحيان، كان هناك أكثر من 70 الف حالة يوميا خلال ديسمبر الماضي.

وسجلت بريطانيا 218 حالة إصابة جديدة بالفيروس لكل 100 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية.

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