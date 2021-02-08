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فوز 8 موردين محليين بتوريد كابلات الجهد المنخفض لشركات توزيع "الكهرباء"

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فوز 8 موردين محليين بتوريد كابلات الجهد المنخفض لشركات توزيع "الكهرباء" فوز 8 موردين محليين بتوريد كابلات الجهد المنخفض لشركات توزيع "الكهرباء"

مصراوي Masrawy

03:00 ص الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، تفاصيل نتائج الممارسة المحدودة لشركات توزيع الكهرباء المتعلقة بتوريد كابلات الجهد المنخفض التي عقدت في مقر شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والتي تم فتح مظاريفها المالية بمقر الشركة لمناقشة العروض المقدمة من قبل الشركات الـ8 المتقدمة للمارسة والتي تم مناقشتها والموافقة عليها.

واستقبل عفيفي 7 رؤساء شركات توزيع على مستوى الجمهورية، باستثناء المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، والمهندس سامي أبو وردة رئيس شركة العليا لتوزيع الكهرباء.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء لـ"مصراوي"، أن الشركات المتنافسة بلغ عددها 8 شركات محلية، مضيفًا أن الكابلات التي من المقرر توريدها ستكون على الجهد المنخفض، بأطوال تصل إلى 1061 كيلومتر، متوقعة أن يتراوح إجمالي تكلفة الممارسة ما بين 200 إلى 250 مليون جنيه، والتي شهدت منافسة شرسة.

وطرحت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الممارسة بشكل محدود على الشركات المحلية خلال الشهر الماضي، على أن تقوم هي بتوريد الكابلات إلى باقي شركات التوزيع، والتي تستحوذ منها شركتان على الكميات والأطوال الأكبر وهما مصر الوسطى بإجمالي 277 كيلو متر، وشمال القاهرة بإجمالي 350 كيلو متر.

ومن المقرر أن يتم طرح الممارسة العامة بتوريد كابلات الجهد المتوسط، خلال الفترة المقبلة، لمنح الفرص أمام الشركات المنافسة والتقدم للفوز بها.

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