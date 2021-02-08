أخبار عاجلة

الأرصاد تحذر من الشبورة وتكشف حقيقة انخفاض درجات الحرارة -
متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية -
أسأل مع دعاء | السبت 13 فبراير 2021 - سورة الكنز والأمان ( آل عمران ) -
اعتراض وتدمير "درون مفخّخة" أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي -
نتائج امتحانات وتحويلات مدرسية وحجز مقابر.. 8 خدمات يمكن الحصول عليها إلكترونيا في القاهرة -
جهاز المنيا الجديدة : الانتهاء من تنفيذ سوق تجاري بمساحة 1014 م2 بالحي السادس -
تجديد حبس 3 عاطلين قتلوا سائق "توك توك" بالشرقية -
ضبط كيلو هيروين بحوزة 4 عاطلين في شبرا الخيمة -
للمرة الأولى بعد المصالحة.. سفيرا السعودية وقطر يجتمعان بالأمم المتحدة -
الأمم المتحدة تحذر: 400 ألف طفل في اليمن معرضون لخطر الموت جوعًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد أن كان جرعتين .. وزير بريطاني : لقاح كورونا قد يكون سنويًا

Print
بعد أن كان جرعتين .. وزير بريطاني : لقاح كورونا قد يكون سنويًا بعد أن كان جرعتين .. وزير بريطاني : لقاح كورونا قد يكون سنويًا
قال: محتمل الحصول على جرعة معززة لمواجهة الفيروس المتحور

بعد أن كان جرعتين .. وزير بريطاني : لقاح كورونا قد يكون سنويًا

في تصريح للوزير البريطاني المسؤول عن نشر اللقاح في بريطانيا، ناظم الزهاوي، قال إن المملكة المتحدة ليس لديها أي نية لاستخراج جوازات سفر للقاح كورونا، موضحًا أن اللقاح ما زال غير إلزامي في بريطانيا، ومرجحًا أن يصبح لقاح كوفيد-19 سنويًا، مثل الإنفلونزا الموسمية، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، قال الوزير "الزهاوي": "هناك عدة أسباب لعدم منحنا جوازات سفر اللقاح. اللقاحات ليست إلزامية في هذا البلد. كما قال بوريس جونوس للبرلمان، فهذه ليست الطريقة التي نفعل بها الأشياء في المملكة المتحدة. نحن نقر بالأمور من خلال التنسيق، ما زلنا لا نعرف ما هو تأثير اللقاحات على التنقل".

وأضاف أن "جواز سفر للقاح سيكون تمييزيًا. بالطبع لديك دليل على تلقيك اللقاح من قِبل طبيبك. وإذا طلبت جهات أخرى تقديم دليل على ذلك. فهذا الأمر يعود إلى تلك البلدان. لقد أعطينا الجرعة الأولى لـ 11.5 مليون شخص. وليس لدينا أي خطة لاستخدام جواز سفر لقاح".

أكد الوزير البريطاني في تصريحه أنه من المحتمل جدًا الحصول على جرعة معززة وتطعيمات سنوية للقاح كوفيد-19 في بريطانيا لمواجهة الفيروس المتحور.

الزهاوي أضاف: "نرى كثيرًا على الأرجح تعزيزًا سنويًا للقاح أو تعزيزًا في الخريف للقاح ثم تعزيزًا سنويًا، وهي الطريقة التي نتعامل بها مع لقاحات الإنفلونزا، أنت تنظر إلى نوع متغير من الفيروس ينتشر حول العالم، أنت تنتج بسرعة نوعًا مختلفًا من اللقاح ومن ثم تبدأ في تطعيم وحماية الأمة".

وأودى بحياة مليونين و310 آلاف و234 شخصًا على الأقل في العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر 2019، بحسب حصيلة أعدتها "فرانس برس"، الأحد، استنادًا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من 105 ملايين و750 ألفًا و940 إصابة بالفيروس، بينما تعافى 64 مليونًا و417 ألفًا و600 شخص على الأقل.

وتستند هذه الأرقام إلى الأعداد اليومية التي توفرها السلطات الصحية لكل بلد، وتستثني عمليات إعادة التقييم التي تجريها لاحقًا هيئات إحصاء، كما حصل في وإسبانيا وبريطانيا.

وتم السبت، تسجيل 11728 ووفاة 427,072 إصابة جديدة في العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

روسيا للأوروبيين: علاقات من دون عقوبات

روسيا للأوروبيين: علاقات من دون عقوبات

الفلبين ترصد 19 حالة جديدة من فيروس كورونا المتحور

الفلبين ترصد 19 حالة جديدة من فيروس كورونا المتحور

الهند تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة و103 وفيات بفيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة و103 وفيات بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية