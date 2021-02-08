إحباط محاولة انقلاب في هايتي ونجاة الرئيس من الاغتيال

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مصراوي Masrawy

وكالات

أعلنت وزارة العدل في جمهورية هايتي، مساء الأحد عن إحباط محاولة انقلابية ضد الرئيس جوفينيل مويس، الذي أعلن بدوره عن الإفلات من محاولة اغتيال، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأوضح وزير العدل في هايتي روكفلر فينسنت، أن هذه المحاولة الانقلابية شارك فيها قاضي محكمة النقض ومسؤول في الشرطة الوطنية، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء البلاد في أزمة.

وأعلن وزير العدل عن اعتقال نحو ٢٣ شخصًا بينهم قاضي محكمة النقض ومفتش عام بالشرطة الوطنية.

من جهته، أعلن الرئيس موس أنه أفلت من "محاولة اغتيال".