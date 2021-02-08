أخبار عاجلة

الأرصاد تحذر من الشبورة وتكشف حقيقة انخفاض درجات الحرارة -
متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية -
أسأل مع دعاء | السبت 13 فبراير 2021 - سورة الكنز والأمان ( آل عمران ) -
اعتراض وتدمير "درون مفخّخة" أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي -
نتائج امتحانات وتحويلات مدرسية وحجز مقابر.. 8 خدمات يمكن الحصول عليها إلكترونيا في القاهرة -
جهاز المنيا الجديدة : الانتهاء من تنفيذ سوق تجاري بمساحة 1014 م2 بالحي السادس -
تجديد حبس 3 عاطلين قتلوا سائق "توك توك" بالشرقية -
ضبط كيلو هيروين بحوزة 4 عاطلين في شبرا الخيمة -
للمرة الأولى بعد المصالحة.. سفيرا السعودية وقطر يجتمعان بالأمم المتحدة -
الأمم المتحدة تحذر: 400 ألف طفل في اليمن معرضون لخطر الموت جوعًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

دارة المؤسس تحذِّر من مراكز تروِّج لصور وثائق تاريخية عن دون إذنها

Print
دارة المؤسس تحذِّر من مراكز تروِّج لصور وثائق تاريخية عن السعودية دون إذنها دارة المؤسس تحذِّر من مراكز تروِّج لصور وثائق تاريخية عن دون إذنها
"العويرضي": تخلي مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن أي عملية بيع أو شراء لها

دارة المؤسس تحذِّر من مراكز تروِّج لصور وثائق تاريخية عن السعودية دون إذنها

حذَّرت دارة الملك عبدالعزيز من التعامل مع بعض المراكز المهتمة بدراسات التاريخ العربي خارج ؛ إذ لاحظت مؤخرًا إقحام اسم الدارة للترويج لبيع صور وثائق تاريخية عن السعودية للمهتمين بالدراسات التاريخية والوثائقية دون موافقة رسمية من الدارة.

وتفصيلاً، أكد المتحدث الرسمي للدارة سلطان بن حمد العويرضي أن الدارة تخلي مسؤوليتها القانونية والأخلاقية بشكل قاطع عن أي عملية بيع أو شراء لوثائق تاريخية من الخارج تتعلق بالسعودية، لا تكون الدارة طرفًا أساسيًّا فيها، أو جرى ذلك بموافقة منها. مبينًا أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يستغل اسم الدارة أو شعارها دون إذن منها.

ودعا العويرضي الباحثين والدارسين والمهتمين إلى عدم الاعتماد على الوثائق التي تباع بطرق تجارية دون التحقق من صحتها ومصدرها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
للمرة الأولى بعد المصالحة.. سفيرا السعودية وقطر يجتمعان بالأمم المتحدة

للمرة الأولى بعد المصالحة.. سفيرا السعودية وقطر يجتمعان بالأمم المتحدة

نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية الليلة

نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية الليلة

مساء dmc - وقف موسم العمرة مع استمرار قرار "السعودية" بتعليق الرحلات

مساء dmc - وقف موسم العمرة مع استمرار قرار "السعودية" بتعليق الرحلات

"سودانية": السعودية بلد الكرم.. ومعاناتي مع المرض تلاشت مع قرار وزير الحرس الوطني

"سودانية": السعودية بلد الكرم.. ومعاناتي مع المرض تلاشت مع قرار وزير الحرس الوطني

شبكة عيون الإخبارية