أخبار عاجلة

الأرصاد تحذر من الشبورة وتكشف حقيقة انخفاض درجات الحرارة -
متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية -
أسأل مع دعاء | السبت 13 فبراير 2021 - سورة الكنز والأمان ( آل عمران ) -
اعتراض وتدمير "درون مفخّخة" أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي -
نتائج امتحانات وتحويلات مدرسية وحجز مقابر.. 8 خدمات يمكن الحصول عليها إلكترونيا في القاهرة -
جهاز المنيا الجديدة : الانتهاء من تنفيذ سوق تجاري بمساحة 1014 م2 بالحي السادس -
تجديد حبس 3 عاطلين قتلوا سائق "توك توك" بالشرقية -
ضبط كيلو هيروين بحوزة 4 عاطلين في شبرا الخيمة -
للمرة الأولى بعد المصالحة.. سفيرا السعودية وقطر يجتمعان بالأمم المتحدة -
الأمم المتحدة تحذر: 400 ألف طفل في اليمن معرضون لخطر الموت جوعًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعلن دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثيين وصون أمنها وسلامة أراضيها

Print
مصر تعلن دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثيين وصون أمنها وسلامة أراضيها تعلن دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثيين وصون أمنها وسلامة أراضيها
الخارجية المصرية عبرت عن استهجانها الكامل لاستمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية

مصر تعلن دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثيين وصون أمنها وسلامة أراضيها

دانت وزارة الخارجية المصرية سلسلة الهجمات التي شنها الأحد الحوثيون على من اليمن بواسطة طائرات مسيرة مفخخة، وفق اليوم.

وأعربت ، في بيان الوزارة، عن "استهجانها الكامل لاستمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي وخرقاً لقواعد القانون الدولي والإنساني".

وأكدت مصر "وقوفها إلى جانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأعمال العدائية ولصون أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها".

وقد أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في وقت سابق من يوم الأحد، عن إحباطه 4 هجمات شنتها قوات الحوثيين من اليمن على السعودية بواسطة طائرات مسيرة مفخخة، متهماً إياهم بالتعمد في استهداف المدنيين في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

للمرة الأولى بعد المصالحة.. سفيرا السعودية وقطر يجتمعان بالأمم المتحدة

للمرة الأولى بعد المصالحة.. سفيرا السعودية وقطر يجتمعان بالأمم المتحدة

نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية الليلة

نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية الليلة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

شبكة عيون الإخبارية