أمير الشمالية يشدد على استمرار مبادرة "ملتزمون أكثر" لعودة الحياة الطبيعية

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أكد تكثيف الجهود التوعوية بالتنسيق بين الجهات المعنية بالمنطقة

أكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الأحد، أهمية متابعة تنفيذ الخطط المعدة وتكثيف الجهود التوعوية والتنسيق بين الجهات المعنية في المنطقة وتعزيز الإجراءات بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من فيروس كورونا.

وتفصيلاً، شدد على استمرار مبادرة "ملتزمون " بمسماها الجديد "ملتزمون أكثر"، للحفاظ على المنجز واستمرار الاحتراز والالتزام، لتحقيق الهدف وعودة الحياة الطبيعية بإذن الله.

