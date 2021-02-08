علاء حسن نقيبًا للمحامين في المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

أسفرت نتائج انتخابات نقابة المحامين في محافظة المنيا، التي جرت الأحد، عن فوز علاء حسن المحامى بمقعد نقيب المحافظة، بعد حصوله علي أعلي الأصوات.

وقال مسئول بغرفة عمليات متابعة انتخابات نقابات المحامين الفرعية بالمنيا، في تصريحات له، إن نتائج الفرز أسفرت عن فوز علاء حسن المحامى بمنصب نقيب المحامين بأصوات بلغت 1111 صوتا فيما حصل أقرب منافسيه مجدى رسلان على 1000 صوتًا، بينما حصل نقيب المحامين الحالى عن المحافظة عز راشد على 737 صوتًا، وباقى المرشحين الـ6 حصلوا على أصوات ما بين 300 إلى 400 صوتًا فقط.

وأضاف المسئول، أن عمليات الفرز مستمرة على مقاعد الأعضاء ومقعد الشباب التى تنافس عليها 50 مرشحا منهم 8 مرشحين على مقعد الشباب، و42 مرشحًا على مقاعد الأعضاء بمحاكم المنيا الجزئية، إذ فاز فيها حتى الآن شعبان الشاروني عن مقعد محكمة مغاغة، ورضا الطحاوى عن مقعد محكمة سمالوط.

وجرت الانتخابات صباح الأحد، وسط إقبال كبير من المحامين أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت.

يشار أن نقيب المحامين بالمنيا الفائز في الإنتخابات، يحظي بشعبية كبيرة بين ابناء المهنة، وهو أيضا متهم ضمن 20 محاميًا، جميعهم من مركز مغاغة بشمال المحافظة، في قضية إهانة القضاء، والتي لاتزال منظوره في ساحات القضاء، وأجّلت محاكمة جنايات المنيا في 25 يناير الماضي القضية التي تعود أحداثها إلى شهر مايو من عام 2013، حينما تجمهر عدد من المحامين أمام مكتب رئيس النيابة بمركز مغاغة، وعطلوا العمل بالمحكمة اعتراضا على ذلك قانون السلطة القضائية، الذي كان يساوي بين المحامين والمحضرين.. إلى جلسة 28 مارس المقبل، للمرافعة.