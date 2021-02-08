★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

روسيا - (أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن تصريحات ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بعد وصوله إلى بروكسل تتناقض مع تصريحاته التي أعلنها في روسيا.

وذكرت الخارجية الروسية، حسبما أفادت وكالة الأنباء "سبوتنيك": "فوجئنا بتقييمات بوريل لنتائج الزيارة، فهي تتعارض بشدة مع تصريحاته التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي في موسكو"، موضحة أن الجانب الروسي علق على نتائج المفاوضات في مؤتمر صحفي بحضوره، وأتيحت له جميع الفرص لتقديم تقييمه الخاص على الفور، وهو قام بذلك.