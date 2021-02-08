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أمير الجوف: علينا الحرص جميعًا والالتزام بكل جدية بالإجراءات الاحترازية

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أمير الجوف: علينا الحرص جميعًا والالتزام بكل جدية بالإجراءات الاحترازية أمير الجوف: علينا الحرص جميعًا والالتزام بكل جدية بالإجراءات الاحترازية
نوه بالتدابير التي اتخذتها القيادة لمواجهة الجائحة والحد من انتشار كورونا

أمير الجوف: علينا الحرص جميعًا والالتزام بكل جدية بالإجراءات الاحترازية

نوه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها القيادة الحكيمة، لمكافحة جائحة كورونا والحد من انتشارها، داعيًا المواطنين والمقيمين في المنطقة، إلى الالتزام بجميع التدابير الاحترازية واتخاذ الإجراءات الوقائية، لمواجهة هذه الجائحة، والحد من انتشارها وتفشيها.

وتفصيلاً، أشار أمير الجوف إلى أن هذه الإنجازات التي تحقَّقت بفضل الله تعالى، ثم بجهود حكومتنا الرشيدة في احتواء هذه الجائحة في بلادنا؛ تتطلَّب منا جميعًا أن نكون على قدر كبير من المسؤولية والوعي، والتعامل بكل جدية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتعليمات الصحية في ممارساتنا اليومية بالمنزل والعمل وفي الأماكن العامة، والحفاظ على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة، بما يكفل التصدي بإذن الله تعالى لهذه الجائحة، آملاً من كل فرد في المنطقة أن يكون قدوة في مجتمعه.

ولفت النظر إلى أهمية دور المواطنين والمقيمين، في عملية الالتزام بالضوابط والتعليمات، الذي يبرهن على وعيهم بأهمية المحافظـة على ما تحقق بفضل الله تعالى خلال الفترة الماضية لتطويق هذه الجائحة، مشددًا على ضرورة الحذر وعدم التراخي في تطبيق التدابير الوقائية وإدراك خطورة التجمعات بأنواعها؛ الذي سيتسبب في ارتفاع أعداد الإصابات، وضرر هذه الممارسات الخاطئة على الأفراد والأسر والمجتمع، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وبلاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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