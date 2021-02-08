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بلومبيرج: 7 سنوات حتى يعود العالم إلى طبيعته قبل "كورونا"

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فيديو بلومبيرج: 7 سنوات حتى يعود العالم إلى طبيعته قبل "كورونا" بلومبيرج: 7 سنوات حتى يعود العالم إلى طبيعته قبل "كورونا"
فوتشي: يجب تطعيم 70%-85 % من السكان.. وقد يستغرق الأمر 10 أعوام

فيديو بلومبيرج: 7 سنوات حتى يعود العالم إلى طبيعته قبل

رسم تقرير لوكالة " بلومبيرج" الأمريكية صورة قاتمة عن موعد عودة الحياة إلى طبيعتها إذ تحدث عن 7 سنوات حتى يعود العالم إلى مكان عليه قبل انتشار جائحة .

وكشفت قناة العربية بأن الوكالة الأمريكية اعتمدت على أكبر قاعدة بيانات للقاحات حول العالم، إضافة إلى توقعات العلماء من بينهم كبير مستشاري مكافحة الأمراض المُعدية في أمريكا الدكتور أنطوني فوتشي الذي قال إن العودة للحياة الطبيعية في أي بلد تتطلب تطعيم 70%-85% من سكانه، وستتحقق هذه النسبة في الولايات المتحدة بحلول بداية سنة 2022 ولكن في بلدان مثل كندا قد يستغرق تطعيم 75% من السكان 10 سنوات.

وبما أن الدول الفقيرة في قارات العالم لم تحصل على أي لقاحات لتبدأ حملات التطعيم، فقد يتطلب الأمر انتظاراً أكثر من 8 سنوات ليعود العالم إلى طبيعته المعتادة قبل اندلاع جائحة كورونا.

وقد تجاوز العالم الأسبوع الماضي عتبة 100 مليون لقاح أعطيت 65٪ منها في الدول الغنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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