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8  مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وضباب وأتربة مثارة

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8  مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وضباب وأتربة مثارة 8  مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وضباب وأتربة مثارة
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

8  مناطق بمرمى تنبيهات

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الجوف والقصيم والشرقية وجازان والحدود الشمالية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الجوف أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وخميس مشيط وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الاثنين.

ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدسة والكامل والمويه وبحرة وتربة وخليص ورنية وعرفات، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ينبع والحناكية والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة جازان سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والحرث والريث وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 30.00 من صباح الاثنين.

ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وحفر الباطن ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة القصيم أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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