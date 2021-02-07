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تطعيم الفرق الطبية في بنها الجامعي بلقاح كورونا (صور)

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تطعيم الفرق الطبية في بنها الجامعي بلقاح كورونا (صور) تطعيم الفرق الطبية في بنها الجامعي بلقاح كورونا (صور)

مصراوي Masrawy

09:21 م الأحد 07 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

بدأ مستشفى بنها الجامعي، اليوم الأحد، تطعيم أطقمه الطبية بلقاح ، بعد وصول الدفعة الأولى للمستشفى.

تأتي تلك الخطوة في ضوء توجيهات الدولة ورعايتها جميع الفرق الطبية، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى القاضي عميد طب بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، في حضور الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور إبراهيم راجح رئيس قسم الباثولوجيا الأكلينيكية.

وأشار الدكتور عمرو الدخاخني أنه جرى وصول أول دفعة من التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا لمستشفيات جامعة بنها. وبدأ التطعيم بها ابتداءً من اليوم الأحد لبعض من الأطقم الطبية (أطباء وتمريض).

وأوضح الدخاخني، في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيجرى التطعيم تباعًا خلال الأيام المقبلة لباقي الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات جامعة بنها، موجهًا الشكر لوحدة مكافحة العدوى بالمستشفيات وجميع القائمين على العمل بها على ما قدموه اليوم من جهد مشكور. ​

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