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للطيران توقع بروتوكول لرعاية "بيج رامي" بطل مستر أولمبيا (صور)

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مصر للطيران توقع بروتوكول لرعاية "بيج رامي" بطل مستر أولمبيا (صور) للطيران توقع بروتوكول لرعاية "بيج رامي" بطل مستر أولمبيا (صور)

مصراوي Masrawy

08:55 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

وقعت شركة للطيران بروتوكول رعاية للاعب الدولي ممدوح السبيعي الشهير ببيج رامي (Big Ramy)، الحاصل على المركز الأول عالميًا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم في اللعبة.

ويتضمن البروتوكول العديد من المزايا التسويقية بين الطرفين، لتعظيم الاستفادة القصوى من رعاية الشركة للبطل العالمي.

وصرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة سباقة في رعاية الشباب المصري الواعد، وكذلك المنتخبات المصرية وأصحاب الإنجازات في مختلف المجـالات، وتقديم أفضل وسائل الرعاية والاهتمام للأبطال.

وأضاف الطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة تلعب دورًا خاصًا بصفتها ناقل وطني، لتشجيع الرموز الرياضية على تحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع علم مصر عاليًا، وأكد أبوالعينين أن بيج رامي يمثل نموذج للمثابرة والإصرار للشباب المصري الذي يجب أن يُحتذى به.

من ناحيته قال البطل العالمي بيج رامي، إن مصر للطيران من كبرى الكيانات في المجتمع المصري، والانتماء إليها يُعد شرف كبير لكل المصريين، كونها أحد أفضل شركات الطيران على مستوى العالم.

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