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اعتبر أنه ليست هناك حاجة في حصول سلفه على إحاطات استخبارية

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد التعليق على إجراءات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، التي تجري بعد غد.

وردًّا على سؤال مذيعة شبكة "سي بي إس": "لو كنت الآن عضوًا في مجلس الشيوخ هل كنت ستصوّت لإدانته"؟ قال "بايدن": "لقد شاهدت مثل الجميع ما حدث عند الهجوم على الكونغرس، ولكنني لست عضوًا في الكونغرس الآن. لنترك الأعضاء الحاليين يتخذون القرار".

وكرر الرئيس الأمريكي رأيه في منع "ترامب" من الحصول على تقارير استخباراتية، وقال: "أعتقد فقط أنه ليست هناك حاجة لحصوله على الإحاطة الاستخباراتية. ما القيمة التي سنستفيد منها بإعطائه إحاطة استخباراتية؟ ما هو تأثيره؟ بخلاف حقيقة أنه قد ينزلق ويقول شيئًا ما؟"، وفقًا لقناة "الشرق".