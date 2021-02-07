إحالة المتهمين بتصنيع الأسلحة البيضاء بالسلام للمحاكمة

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مصراوي Masrawy

كتب- طارق سمير:

أمرت نيابة السلام، اليوم الأحد، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنح، لاتهامهما بتصنيع الأسلحة البيضاء بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "م. م"، "ك. ح"، عثر بحوزتهما على كمية من الأسلحة البيضاء، وأنهما يقومان بتصنيع الأسلحة البيضاء داخل منزل أحدهما بغرض بيعها والكسب الغير مشروع منها، كما عثر بحوزتهما على الأدوات المستخدمة في التصنيع، ومبلغ ٤٦٠٠ جنيه من متحصلات تجارتهما.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام عاطلين بتصنيع الأسلحة البيضاء وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة.

وعثر بحوزتهما على كمية من الأسلحة البيضاء، وتم اقتيادهما لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.