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وزير الاتصالات: مبادرة "حياة كريمة" تضمن توصيل الإنترنت للمنازل

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وزير الاتصالات: مبادرة "حياة كريمة" تضمن توصيل الإنترنت للمنازل وزير الاتصالات: مبادرة "حياة كريمة" تضمن توصيل الإنترنت للمنازل

مصراوي Masrawy

08:17 م الأحد 07 فبراير 2021

(مصراوي):

عقب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على ملاحظات النواب على بيانه اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال الوزير: "توصيل الألياف الضوئية يستلزم حفر، وهذا أمر يزعج الكثير من المواطنين، ويعطل مصالحهم، لذا الأمر يتم بحرص بالترتيب والتنسيق مع باقي أجهزة الدولة، وإذا أردت أن أركب ألياف ضوئية لمنطقة ما لابد أن أراقب وتأكد أن باقي المرافق وصلت بالفعل، فالتركيب يخضع لخطة متكاملة، حتى لا تتعرض الألياف بعد تركيبها للتلف".

واستطرد الوزير: "مشروع حياة كريمة يستهدف بالفعل توصيل كل هذه المرافق في 51 مركزًا بكل القرى التابعة لها، ستوصل لها المرافق بما فيها الألياف الضوئية، والتكلفة قدرها 5.6 مليار جنيه".

وأشار إلى أن القانون يلزم كل صاحب عقار يحصل على رخصة أن يوصل ألياف ضوئية، وستعامل نفس معاملة المرافق الأخرى التي يتم توصيلها للمباني الجديدة.

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مصراوي Masrawy

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