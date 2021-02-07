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"دينية النواب" توصي بالتوازن في الإيجار والاستبدال والشراء لأراضي وشقق الأوقاف

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"دينية النواب" توصي بالتوازن في الإيجار والاستبدال والشراء لأراضي وشقق الأوقاف "دينية النواب" توصي بالتوازن في الإيجار والاستبدال والشراء لأراضي وشقق الأوقاف

مصراوي Masrawy

08:02 م الأحد 07 فبراير 2021

(مصراوي):

أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي جمعة، هيئة الأوقاف المصرية، بتقديم تقرير إلى اللجنة، عن شروط الشفافية في حجج الوقف، حيث أكد رئيس اللجنة أهمية ذلك للدراسة والانفتاح، وتعظيم وتنمية موارد الوقف.

وتحدث الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة عن مشكلة العجز في عدد الأئمة والعاملين في المساجد، قائلًا: "هناك عجز كبير في عدد الأئمة والعاملين في المساجد، وهناك مساجد لا يصعد أحد علي المنبر فيها يوم الجمعة"، مطالبًا بإنجاز مسابقة مقيمي الشعائر.

وشدد العبد، على أهمية أن يكون هناك توازن في الإيجار والاستبدال والشراء، فيما يخص أراضي وشقق الأوقاف، مع تأكيد حرص ناظر الوقف توزيع ريع الوقف على المستحقين وتحقيق شرط الواقف.

وعقب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على ما يتعلق بالعجز في الأئمة والعمال، قائلًا: "ساعدوني في توفير الدرجات مع الجهات المعنية، نحتاج لتعيين أئمة وخطباء ومقيمي شعائر وواعظات، وعاملين، ومستعدين نعين من بكرة بس وفرولي الدرجات الوظيفية".

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