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الجيش اليمني يكبد الميليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية في جبهة دحيضة

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الجيش اليمني يكبد الميليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية في جبهة دحيضة الجيش اليمني يكبد الميليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية في جبهة دحيضة
استعاد مجموعة من الأسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة

الجيش اليمني يكبد الميليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية في جبهة دحيضة

شنّت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم هجومًا عنيفًا استهدف مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة دحيضة بمحافظة الجوف اليمنية.

وأكد مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن المعارك التي خاضها الجيش الوطني اليمني أسفرت عن سقوط العديد من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.. مشيرًا إلى أن الجيش استعاد مجموعة من الأسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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