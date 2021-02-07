"مأرز الإيمان" في قلب سلمان.. 3 مستشفيات تحتضنها المدينة الطبية الجديدة

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تُقدم الخدمات الصحية والعلاجية والتدريبية لخدمة أهالي المنطقة وزائريها

حظيت المدينة المنورة "مأرز الإيمان" في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بالعديد من المشاريع التنموية والخدمية والصحية كان آخرها صدور قرار ‫مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل مجمع مستشفيات ‫المدينة المنورة إلى مدينة طبية وتسميتها "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة"، كصرح طبي سعودي عالمي كبير - بإذن الله.

وتفصيلاً، تعد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية، نقلة نوعية للخدمات الصحية في مدينة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وحلماً تحقق لأهالي المنطقة كونها أول مدينة طبية تحتضن 3 مستشفيات وبسعة 1246 سريراً، وتقع في القسم الجنوبي الشرقي من المدينة المنورة وتبعد عن المسجد النبوي الشريف مسافة 4 كيلو تقريباً.

وكان الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة قد أكد أنه جارٍ بالتعاون مع ‫وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة على تفعيل مدينة الملك ‫سلمان بن عبدالعزيز الطبية كصرح طبي سعودي عالمي كبير -بإذن الله-يُواكب طموحات القيادة ويليق بمسماها الجديد وتُقدم الخدمات الصحية والطبية والعلاجية والتدريبية لخدمة أهالي المنطقة وزائريها.

وتأتي هذه المدينة ضمن العديد من المشاريع السليمانية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله – في طيبة الطيبة، كما حظيت هذه المشاريع بمتابعة أمير المدينة المنورة الذي يتابع ويتفقد بنفسه تلك المشاريع التي تخدم المدينة المنورة بإذن الله.