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"أمانة الطائف" تواصل جهودها لرصد المخالفين لقرارات التصدي لكورونا

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نفذت جولاتها على مدار اليوم بفترتين صباحية ومسائية.. وأغلقت منشأتين

واصلت أمانة محافظة الطائف جهودها لليوم الرابع بعد صدور التعليمات والقرارات الجديدة للإجراءات الاحترازية المُتخذة لمنع تفشي .

وتفصيلًا: أغلقت الأمانة ممثلةً في "بلدية السيل الكبير الفرعية" شمال المحافظة خلال جولاتها الرقابية على الأنشطة التجارية، منشأتين لم تتقيدا بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وباشرت "بلدية جنوب الطائف الفرعية" ضبط مخالفات صحية وتدن لمستوى النظافة خلال الحملات الميدانية المكثفة على المحلات التجارية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية؛ حيث سيتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وتابعت فرق الأمانة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ببوابات المنتزهات والحدائق، معتبرةً تطبيق "توكلنا" إجراء إلزاميًّا للدخول.

يُشار إلى أن الأمانة ممثلةً في بلدياتها الفرعية والمرتبطة تُنفذ جولاتها على مدار اليوم بفترتين صباحية ومسائية؛ حيث تتابع توفير الأنشطة التجارية لوسائل الوقاية اللازمة، وتوفير المعقمات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وملصقات لبس الكمامة، وقياس درجة الحرارة للزوار، وتقيد المطاعم بإغلاق الجلسات الداخلية واقتصارها على تقديم الأطعمة للطلبات الخارجية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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