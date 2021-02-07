محام: تصريحات الممثلة التونسية عن عملها في التجميل بالمملكة دون شهادة مخالفة تضعها تحت طائلة النظام!

★ ★ ★ ★ ★

قال إن تصريحها يعد إقراراً بارتكابها مخالفة قانونية

بعد الجدل الذي أثارته الممثلة التونسية سامية الطرابلسي بتصريحاتها حول ممارسة التجميل في السعودية لسنوات دون شهادة طبية! كشف المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي أنها الآن تحت طائلة النظام إذا كان تصريحها صحيحاً وأقرت واعترفت به! واصفاً تصريح الممثلة بأنه يعد إقراراً بارتكابها مخالفة قانونية!

وقال "مفتي" في تصريح لقناة "العربية" تعليقاً على تصريحات الممثلة التونسية الصادمة والمثيرة للجدل: "مزاولة التجميل سواء في مراكز أو عيادات التجميل يتطلب من وزارة الصحة الحصول على مزاولة مهنة بعد استيفاء اشتراطات معينة، سواء كانت سعودية أو أجنبية".

وأضاف أن قيام الممثلة بممارسة التجميل في السعودية لسنوات دون شهادة - إن كان صحيحًا - يقع تحت مخالفة مزاولة المهنة الصحية دون ترخيص، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ستة أشهر وإلى 100 ألف ريال غرامة.

وتابع المحامي: "إذا كان تصريح الممثلة صحيحًا فهي قد أصبحت الآن تحت طائلة النظام، طالما أنها أقرت واعترفت بهذا الأمر والقيام بهذا العمل!".

ولفت المستشار القانوني إلى أن إقرار الممثلة التونسية بهذه المخالفة مع وجودها الآن خارج المملكة لا يعني عدم وجود مساءلة!

وكانت الممثلة التونسية سامية الطرابلسي صرحت لفضائية تونسية بأنها "عملت مع جراح للتجميل في جدة وهي لا تملك شهادة!!". وبعد تصريحاتها الجدلية تصدرت منصات التواصل السعودية، وجرت مطالبات بمحاسبة الممثلة التي عملت مع الجراح دون شهادة طبية.